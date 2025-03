Gaza contabiliza 116 mortos desde o início do cessar-fogo em janeiro

O Ministério da Saúde de Gaza contabilizou 116 mortos, incluindo corpos recuperados dos escombros e os mortos por fogo israelita, desde o início do cessar-fogo, a 19 de janeiro.

Destes, 53 foram mortos na semana passada, a última da primeira fase da trégua, cuja continuação é incerta, segundo o ministério palestiniano sob controlo do movimento islamista Hamas.

De acordo com relatórios divulgados esta semana pelo mesmo ministério de Gaza, 56 pessoas ficaram também feridas nos últimos sete dias, mas não foram indicados detalhes sobre a causa dos ferimentos.

Quanto aos mortos, não foi especificado exatamente quais foram causados pelos ataques israelitas e quais foram recuperados dos escombros, onde se estima que permaneçam milhares de corpos.

Só hoje, primeiro dia após o fim da primeira fase da trégua, o Ministério da Saúde do Hamas referiu quatro mortos, todos devido aos ataques israelitas dentro da Faixa de Gaza.

Dois deles foram mortos num ataque com drones na cidade de Beit Hanoun, no norte de Gaza. Uma mulher foi morta noutro ataque em Khan Yunis (sul), e um jovem foi baleado por um atirador israelita enquanto estava no telhado da sua casa em Rafah, no extremo sul do enclave.

Com as novas mortes e feridos, o número total de mortos na Faixa desde o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, é de 48.392 pessoas, além de 111.809 feridos.

O acordo de cessar-fogo deu algum alívio à população de Gaza, que estava sob ataque israelita há mais de 15 meses, mas as tropas israelitas reservam-se o direito de abrir fogo se detetarem pessoas "suspeitas".