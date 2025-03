Plano egípcio de reconstrução de Gaza apresentado terça-feira

O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdelaty, afirmou este domingo que o plano de reconstrução da Faixa de Gaza está completo e será apresentado na próxima terça-feira na cimeira árabe extraordinária no Cairo.

O diplomata egípcio afirmou em conferência de imprensa após o seu encontro com a comissária da União Europeia (UE) para os Assuntos do Mediterrâneo, Dubravka Suica, que este plano será muito mais do que um "plano egípcio, árabe e islâmico", uma vez que "terá apoio internacional".

O plano servirá também para combater a ideia lançada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de expulsar os palestinianos da Faixa de Gaza para proceder à sua reconstrução.

"Teremos muitas reuniões com os principais países depois de discutir o assunto na cimeira da Liga Árabe na terça-feira, mas também haverá viagens ao estrangeiro para reunir apoio e explicar o plano", que - esclareceu - "não será apenas um plano egípcio, árabe e islâmico, mas terá apoio internacional para a sua implementação", disse.