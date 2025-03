Reino Unido e França trabalham plano para acabar com a guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou este domingo que está a preparar juntamente com o Presidente de França um documento para acabar com a guerra na Ucrânia

Keir Starmer e Emanuele Macron trabalham com Kiev, fez saber o chefe do Governo de Londres, horas antes do arranque de uma reunião com chefes de Estado e de Governo de vários países que vai decorrer na capital britânica.

Em entrevista à BBC, Starmer disse que o plano será depois discutido com os Estados Unidos.

O primeiro-minsitro britânico diz estar convencido de que o Presidente Trump quer uma paz duradoura: "Também ele quer que os combates terminem."