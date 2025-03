Starmer sublinha "momento único" para a segurança da Europa

Starmer deu início à cimeira informal que decorre no palácio de Lancaster House, no centro de Londres, para dar apoio à Ucrânia depois do desentendimento na sexta-feira na Casa Branca entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reunião antecede a cimeira extraordinária sobre a Ucrânia agendada para quinta-feira em Bruxelas.

"Plano para acabar com os combates"

Antes da abertura da cimeira, Starmer avançou que estava a trabalhar com a França num "plano para acabar com os combates" entre a Ucrânia e a Rússia.

"Concordamos que o Reino Unido, a França e talvez um ou dois outros países devem trabalhar com a Ucrânia num plano para acabar com os combates e depois discutiremos esse plano com os Estados Unidos", afirmou o primeiro-ministro britânico à BBC.

De acordo com Londres, que sábado assinou um acordo de empréstimo de 2,26 mil milhões de libras [cerca de 2,74 mil milhões de euros] para apoiar as capacidades de defesa da Ucrânia, a cimeira irá centrar-se no "apoio militar contínuo" a Kiev e no "aumento da pressão económica sobre a Rússia".