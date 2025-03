Zelensky promete trabalhar com parceiros europeus para alcançar "paz justa e segura"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse este domingo, no final da cimeira em Londres, que Kiev está a trabalhar com os parceiros europeus para criar "uma base sólida" e avançar com os Estados Unidos para alcançar "paz justa e segura".

"Nós, na Europa, estamos a trabalhar em conjunto para criar uma base sólida para a cooperação com os Estados Unidos no sentido de uma paz justa e segura", escreveu Zelensky nas redes sociais no final da cimeira convocada pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

Contrariamente à sua prática habitual, o presidente ucraniano não fez quaisquer declarações aos meios de comunicação social durante o evento.

Na mensagem nas redes sociais, Zelensky explicou que a Ucrânia está a discutir com os seus parceiros representados em Londres na cimeira, a criação de "garantias de segurança e condições para uma paz justa para a Ucrânia".

Zelensky foi acolhido pelos líderes presentes na cimeira depois de ter sido forçado a abandonar a Casa Branca na sexta-feira devido a uma discussão com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu vice-presidente, JD Vance.

Uma das questões que irritou Trump e Vance foi a insistência de Zelensky na necessidade de - antes de ser declarado um cessar-fogo com a Rússia - serem clarificadas as garantias de segurança que a Ucrânia receberá para que qualquer acordo de paz seja respeitado.

De acordo com o primeiro-ministro britânico, o Reino Unido e a França irão trabalhar com a Ucrânia numa proposta para acabar com a guerra, incluindo as garantias de segurança exigidas por Kiev, e apresentá-la aos EUA com vista a negociar com os russos a partir de uma posição comum.

No final da cimeira, Zelensky foi recebido pelo rei Carlos III de Inglaterra na residência privada real de Sandringham.