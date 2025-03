Alemanha. Carro avança contra multidão em Mannheim

[em atualização]

Um carro avançou, esta segunda-feira, contra uma multidão o centro da cidade de Mannheim, na Alemanha. Segundo avança a imprensa local, pode haver pelo menos uma vítima mortal, mas as autoridades ainda não divulgaram informações oficiais sobre a ocorrência.

Uma testemunha, citada pela Reuters, diz que várias pessoas ficaram caídas e duas pessoas estariam a ser reanimadas. As autoridades confirmaram apenas que há uma operação a decorrer, mas afirmam não ter nenhuma informação sobre um suspeito e não confirmam a existência de vítimas.



A polícia local reportou uma "situação de ameaça à vida" e pediu às pessoas para evitarem o centro da cidade enquanto decorre a operação policial. O hospital universitário mais próximo já declarou estado de emergência.



De acordo com o jornal "Mannheim 24", um carro do tipo SUV (veículo utilitário desportivo) avançou contra a multidão a alta velocidade, dirigindo-se da Paradeplatz (uma praça) para um jardim com fontes chamado Wasserturm Mannheim (nome que se traduz em "torre de água de Mannheim"). Os dois locais distam cerca de 1 km um do outro.

O centro da cidade estava a acolher, na rua Planken (a principal do centro de Mannheim), um mercado de Carnaval, que foi cancelado, segundo o mesmo jornal. Entre a Paradeplatz e o Wasserturm Mannhein, a rua Planken é exclusiva para transportes públicos (metro ligeiro) e peões).