Alemanha. Pelo menos dois mortos depois de carro avançar contra multidão em Mannheim

A polícia local reportou uma "situação de ameaça à vida" e pediu às pessoas para evitarem o centro da cidade enquanto decorre a operação policial. O hospital universitário mais próximo declarou estado de emergência.

De acordo com o jornal "Mannheim 24", um carro do tipo SUV (veículo utilitário desportivo) avançou contra a multidão a alta velocidade, dirigindo-se da Paradeplatz (uma praça) para um jardim com fontes chamado Wasserturm Mannheim (nome que se traduz em "torre de água de Mannheim"). Os dois locais distam cerca de 1 km um do outro.