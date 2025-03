China mantém posição ambígua sobre a Ucrânia

A China reafirmou esta segunda-feira a sua posição sobre a guerra na Ucrânia e evitou comentar o tenso encontro entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, na sexta-feira.

Questionado em conferência de imprensa sobre as declarações de Trump, que acusou Zelensky de arriscar a Terceira Guerra Mundial e de não estar pronto para a paz, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático, Lin Jian, limitou-se a salientar que "a China vai continuar a desempenhar um papel construtivo na procura de uma solução política para a crise na Ucrânia".