Consulado dos EUA nos Açores vai fechar? Governo desconhece

O Governo português diz não ter “nenhum contacto” por parte dos Estados Unidos sobre um possível encerramento do consulado norte-americano em Ponta Delgada, nos Açores, avançado pelo jornal Politico na semana passada.

Questionado pela Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que não teve qualquer contacto com Washington, “para lá dos regulares”, no que respeita à Base das Lajes. "Não existe, até ao momento, qualquer indicação nesse sentido", refere em nota.

À Renascença, o gabinete do presidente do Governo Regional dos Açores diz não ter informações relevantes sobre o assunto.

Na última quinta-feira, o Politico avançou que o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende emagrecer as despesas norte-americanas com diplomatas e embaixadas, com Ponta Delgada a figurar na lista de potenciais consulados a terem ordem de encerramento.

Além do consulado dos Açores, podem ter ordem de fecho os edifícios de missão diplomática em Rennes, Lyon, Estrasburgo e Bordéus, em França; Dusseldorf, Leipzig, e Hamburgo, na Alemanha; Florença, em Itália; e Belo Horizonte, no Brasil.

Os cortes fazem parte do plano do novo Departamento de Eficiência Governamental, chefiado por Elon Musk, que tem como objetivo cortar dois biliões de dólares em gastos do Estado.