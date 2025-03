Reino Unido abre investigação ao TikTok, Reddit e Imgur

O comissariado para a informação do Reino Unido lançou uma investigação ao TikTok, Reddit e Imgur, esta segunda-feira.

O organismo, responsável por assegurar que a privacidade dos britânicos é respeitada, tem dúvidas quanto à salvaguarda da privacidade das crianças naquelas plataformas.

Em causa o argumento que tem sido cada vez mais utilizado contra estas empresas tecnológicas: os algoritmos das redes sociais dão prioridade ao que mantém os utilizadores a interagir com a plataforma o máximo de tempo possível mas, ao fazê-lo, acabam por amplificar conteúdo similar. Se esse conteúdo for prejudicial para as crianças, estas podem acabar por ser expostas a conteúdo negativo em quantidades pouco saudáveis.

O organismo público britânico admite que o TikTok, da empresa chinesa ByteDance, esteja a utilizar dados pessoais dos utilizadores entre os 13 e os 17 anos para lhes sugerir conteúdo. Já no caso do fórum de discussão Reddit e da plataforma de partilha de imagens Imgur, o organismo quer saber como é que estas empresas avaliam a idade dos seus utilizadores mais novo.

"Se descobrirmos que há provas suficientes de que estas empresas violaram a lei, vamos abordá-los e pedir respostas antes de chegarmos a uma conclusão final, é dito num comunicado, citado pela agência Reuters.

Esta não é a primeira vez que o TikTok se vê a braços com acusações similares. O mesmo organismo já tinha condenado a empresa chinesa, em 2023, ao pagamento de uma multa milionária por violar a lei de proteção de dados ao usar dados pessoais de crianças com menos de 13 anos sem a autorização dos pais. A empresa ainda não reagiu publicamente a este novo "problema". O mesmo acontece com o Imgur.

Já o Reddit garante que está a trabalhar com o Comissariado para a Informação britânico e organismos similares noutros países para garantir que cumpre com a legislação.