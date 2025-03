Trump avisa está a perder a paciência com Zelensky

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou esta segunda-feira que "os Estados Unidos não vão tolerar isto por muito mais tempo", referindo-se à posição do homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre a guerra na Ucrânia.

Num comentário, na rede Truth Social, a um artigo da agência noticiosa Associated Press (AP) intitulado "Zelensky diz que o fim da guerra na Ucrânia está 'muito, muito longe'", o Presidente dos EUA mostrou-se desapontado com a atitude do líder ucraniano.

"Isto é o pior que Zelensky poderia dizer e a América não vai tolerar isto por muito mais tempo. Era o que eu estava a dizer, este tipo não quer a paz enquanto tiver o apoio da América", criticou Trump na mensagem.

Os comentários de Trump surgem numa altura em que os aliados dos Estados Unidos aumentam a pressão sobre Zelensky para que o líder ucraniano altere a sua postura face ao Presidente norte-americano.