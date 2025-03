Deputado sofre AVC, tochas de fumo e caos no parlamento da Sérvia

Um grupo de deputados da oposição lançaram tochas de fumo, esta terça-feira, em plena sessão do parlamento da Sérvia. Um parlamentar sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

No protesto solidário com o movimento de contestação estudantil, também foi disparado gás pimenta e exibidas tarjas com mensagens contra o Governo.

Em pleno hemiciclo, depois da coligação liderada pelo Partido Progressista da Sérvia aprovar a agenda, alguns deputados da oposição saíram dos lugares em direção ao presidente do parlamento e envolveram-se em confrontos com a segurança.