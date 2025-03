"Entram em vigor amanhã". Trump confirma tarifas de 25% ao México e Canadá

O presidente norte-americano confirmou esta segunda-feira que as tarifas de 25% ao México e ao Canadá vão entrar em vigor já esta terça-feira, ao mesmo tempo que anunciou que as tarifas à China vão ser de 20%, em vez dos 10% anunciados inicialmente. Donald Trump indicou também que as tarifas recíprocas vão avançar no início de abril e que vai considerar um acordo de comércio livre com a Argentina de Javier Milei. Ao mesmo tempo, a Reuters noticiou que a Casa Branca está a estudar o alívio de sanções à Rússia.

"Eles vão ter uma tarifa. Não há mais margem para o México ou para o Canadá", anunciou Donald Trump em declarações aos jornalistas na Sala Roosevelt da sua residência oficial. As taxas aduaneiras vão entrar em vigor à meia-noite norte-americana de terça-feira (ou seja, às 5h01 em Lisboa), que incluem tarifas de 10% nas importações de energia do Canadá.

Questionado sobre se há possibilidade das taxas voltarem a ser adiadas, Trump respondeu: "Está tudo pronto. Entram em vigor amanhã."

As tarifas ao Canadá e México podem resultar, segundo a Associated Press, num aumento estimado entre 120 e 225 mil milhões de dólaresm enquanto o Instituto Económico Peterson para a Economia estima que as tarifas ao Canadá, México e China possa custar cerca de 1.200 dólares por ano a cada família norte-americana.