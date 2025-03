Estados Unidos congelam todo o apoio militar à Ucrânia

O presidente norte-americano, Donald Trump, deu esta segunda-feira ordem para suspender toda a ajuda militar à Ucrânia depois do confronto com Volodymyr Zelensky na Sala Oval da Casa Branca, na passada sexta-feira.

A notícia foi inicialmente avançada por meios de comunicação norte-americanos e mais tarde confirmada pela Casa Branca. "O presidente tornou claro que está focado na paz. Precisamos que os nossos parceiros estejam comprometidos com esse objetivo. Vamos parar e rever o nosso apoio para garantirmos que está a contribuir para uma solução", indicou uma fonte citada pela Reuters.

O anúncio vem ao encontro de uma mudança de política dos Estados Unidos desde que Trump tomou posse como presidente em janeiro deste ano. Depois de anunciar as primeiras negociações dos EUA com a Rússia em quase três anos, Trump teve uma acesa discussão na Casa Branca com Zelensky, na qual o criticou por não estar suficientemente agradecido pelo apoio dos EUA na guerra com a Rússia.