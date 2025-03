​Faixa de Gaza. Países árabes aprovam plano alternativo à “Riviera” de Trump

Os líderes árabes aprovaram esta terça-feira um plano egípcio de reconstrução da Faixa de Gaza, no valor de 50 mil milhões de euros, que conta com o apoio do secretário-geral da ONU, António Guterres.



O projeto surge como alternativa à “Riviera” do Médio Oriente, uma espécie de estância turística apresentada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Ao contrário dos planos de Trump, a proposta egípcia não prevê a saída da população palestiniana para outros países da região.

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse que a proposta foi aceite no encerramento de uma cimeira realizada no Cairo.