Governo de Londres "focado" na paz rejeita ser "distraído por anúncios"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, continua "focado" na paz na Ucrânia e não será "distraído por anúncios", disse hoje a número dois do Governo, Angela Rayner, após o anúncio da suspensão da ajuda militar norte-americana a Kiev.

Keir Starmer "está focado em obter a paz. Não será distraído pelos anúncios", disse Angela Rayner à BBC.

"Continuará a envolver-se com o nosso aliado mais antigo e poderoso, os Estados Unidos, e com os parceiros europeus, bem como com a Ucrânia", acrescentou a vice-primeira-ministra.

A suspensão da ajuda militar anunciada por Washington é "uma questão do Presidente norte-americano", Donald Trump, afirmou a também dirigente do Partido Trabalhista, repetindo que o Governo está "focado em apoiar a Ucrânia".

O líder da oposição conservadora, Kemi Badenoch, disse que o anúncio de Washington era "profundamente preocupante". "É claro que o Reino Unido e a Europa precisam de se rearmar muito mais rapidamente se quisermos dar à Ucrânia mais do que palavras calorosas de apoio", escreveu na rede social X.