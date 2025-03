Space X cancela oitavo voo da Starship devido a problemas técnicos

A SpaceX cancelou o oitavo voo de teste do Starship, devido a problemas técnicos depois do incidente com o anterior, quando a segunda fase da nave espacial explodiu, deixando um rasto de destroços nas Caraíbas.

A SpaceX disse que há uma possibilidade de que outra tentativa possa ser feita na terça-feira, mas ainda não confirmou isso.

"Eles (a equipa) têm mais alguns passos que podem dar para resolver o problema. Se conseguirmos resolvê-los, podemos recomeçar a contagem decrescente", disseram responsáveis, que segundos depois comunicaram o cancelamento do voo.

"A equipa da Starship está a desistir da tentativa de voo de teste desta segunda-feira e está a determinar a próxima melhor oportunidade disponível para voar", disse a empresa numa publicação na rede social X.

O lançamento foi interrompido por duas vezes durante a contagem decrescente e finalmente cancelado, perante a expectativa de que o lançamento fosse feito a partir da base da SpaceX em Boca Chica, no sul do Texas, na fronteira com o México, depois de ter sofrido um atraso na semana passada - sem qualquer motivo - e depois do que aconteceu em janeiro.

O lançamento foi autorizado pela Administração Federal de Aviação (FAA) para que a SpaceX, do magnata Elon Musk, continue os voos de teste enquanto prossegue a investigação do acidente, que ocorreu depois de a nave se ter separado do foguetão Super Heavy que a transportava para o espaço.

As autoridades das Ilhas Turcas e Caicos reuniram-se com o pessoal da SpaceX no final de janeiro para "desenvolver um plano de recuperação de destroços", segundo a CNN.