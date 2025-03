Trump poderá anunciar acordo com Ucrânia para exploração de minerais raros

A Administração Trump e a Ucrânia tencionam assinar o acordo considerado um passo importante para acabar com a guerra entre ucranianos e russos, segundo as mesmas fontes.

Os Estados Unidos anunciaram ontem a suspensão da ajuda militar à Ucrânia, após a discussão da semana passada entre Donald Trump e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em direto na Casa Branca.

Na resposta ao congelamento do apoio militar, Zelensky disse estar pronto a trabalhar sob a liderança de Trump após o que considera ter sido a “lamentável” discussão na Casa Branca.

O líder ucraniano tenta normalizar as relações com a Casa Branca e garante estar pronto a assinar o acordo de exploração de minerais raros.

"Nenhum de nós quer uma guerra sem fim. A Ucrânia está pronta para sentar-se à mesa de negociações o mais rápido possível para alcançar a paz duradoura. Ninguém quer mais a paz do que os ucranianos", disse Zelensky.

O Presidente ucraniano também manifestou disponibilidade para uma trégua parcial, no ar e no mar, com a Rússia, enquanto decorrerem negociações com vista ao fim das hostilidades.