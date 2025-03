Ucrânia pronta a assinar "a qualquer momento" o acordo com os EUA

A Ucrânia está pronta para assinar "a qualquer momento" o acordo-quadro sobre a exploração dos seus recursos naturais pelos Estados Unidos, apesar do anúncio da Casa Branca da suspensão da ajuda militar norte-americana, disse hoje o primeiro-ministro.

"Estamos prontos para começar a trabalhar na assinatura deste acordo a qualquer momento", disse Denys Shmygal numa conferência de imprensa, especificando que Kiev aguardava o "feedback" americano sobre o assunto através dos canais diplomáticos.

O primeiro-ministro do governo de Kiev, Denys Shmygal afirmou que "a Ucrânia está absolutamente determinada a continuar a sua cooperação com os Estados Unidos".

Estas declarações de Shmygal surgem depois de a Casa Branca ter anunciado a suspensão da ajuda militar norte-americana, que é crucial para Kiev e o seu exército fazerem frente à invasão da Rússia.

"Os Estados Unidos são um parceiro importante e devemos preservá-lo", disse, numa conferência de imprensa em Kiev. "Faremos tudo para nos mantermos firmes", continuou Shmygal, enquanto o anúncio de Washington mergulha Kiev e os seus aliados europeus no desconhecido.

A Ucrânia está a "discutir" com os europeus a possibilidade de substituir a ajuda militar norte-americana e ao mesmo tempo está aberta a "negociações" com Washington, afirmou, por seu turno, um conselheiro do Presidente Zelenski

"Estamos a discutir opções com os nossos parceiros europeus", disse o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak na rede social X. "E, claro, não descartamos a possibilidade de negociações com os nossos homólogos norte-americanos", acrescentou.