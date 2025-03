Bielorrússia convida Trump, Zelensky e Putin para negociações de paz

A Bielorrússia está pronta para receber Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin para que a paz na região possa ser negociada.

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, admitiu a disponibilidade da cidade de Minsk, numa entrevista esta terça-feira.

"É só a 200 quilómetros da fronteira com Kiev. Meia hora de avião. São bem-vindos", garantiu.

Contudo, Lukashenko esclarece que seria apenas anfitrião de negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, mas não seria um mediador.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que Volodymyr Zelensky está pronto para as negociações de paz na Ucrânia, menos de uma semana depois do encontro entre os dois presidentes.

Trump confirmou, no seu primeiro discurso no Congresso, que recebeu uma carta do seu homólogo ucraniano; "A carta diz que a Ucrânia está pronta para estar na mesa de negociações o mais rápido possível e que valoriza o que os Estados Unidos já fizeram pelo país."

Em relação ao acordo sobre minerais raros e segurança, o líder norte-americano fez saber que, através da carta enviada por Zelensky, que "a Ucrânia está pronta para assiná-lo".