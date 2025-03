Casa Branca confirma contactos diretos com Hamas sobre Gaza

Os Estados Unidos mantiveram contactos diretos com o grupo islamita palestiniano Hamas, confirmou esta quarta-feira a Casa Branca, indicando que as autoridades israelitas foram consultadas sobre estas conversações relacionadas com a próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza. Este diálogo direto, revelado pelo 'site' Axios, foi confirmado pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que justificou esta abordagem com o Hamas, que Washington cataloga como organização terrorista, com a tentativa de por fim à guerra na Faixa de Gaza. "O Presidente [dos Estados Unidos, Donald Trump] acredita no diálogo e nas conversas com as pessoas de todo o mundo para fazer o que é melhor para o povo norte-americano ", observou a porta-voz.

Karoline Leavitt informou que o enviado especial norte-americano para assuntos dos reféns, Adam Boehler, "está envolvido nestas negociações" e que, nessa medida, "tem autoridade para falar com qualquer pessoa", indicando ainda que a parte israelita foi consultada. De acordo com o Axios, citando duas fontes com conhecimento direto das negociações, as reuniões entre Boehler e representantes do Hamas tiveram lugar em Doha nas últimas semanas. O Hamas já confirmou estes contactos e Israel também corroborou as consultas de Washington a este respeito. Israel manteve "consultas com os Estados Unidos" As negociações centraram-se na libertação de reféns norte-americanos em posse do Hamas, embora também tenha sido discutido um acordo mais amplo para libertar todos aqueles que ainda estão detidos na Faixa de Gaza e um entendimento para pôr fim à guerra, de acordo com as fontes citadas pelo Axios.