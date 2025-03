Donald Trump diz que Zelensky está pronto para negociar a paz na Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que Volodymyr Zelensky está pronto para as negociações de paz na Ucrânia, menos de uma semana depois do encontro entre os dois presidentes.

Trump confirmou, no seu primeiro discurso no Congresso, que recebeu uma carta do seu homólogo ucraniano; "A carta diz que a Ucrânia está pronta para estar na mesa de negociações o mais rápido possível e que valoriza o que os Estados Unidos já fizeram pelo país."

Em relação ao acordo sobre minerais raros e segurança, o líder norte-americano fez saber que, através da carta enviada por Zelensky, que "a Ucrânia está pronta para assiná-lo".

Donald Trump disse que, simultaneamente, os Estados Unidos tiveram "conversas sérias com a Rússia" e que "receberam fortes sinais de que estão prontos para a paz".

Esta terça-feira, o Presidente norte-americano assumiu, ainda, o crédito por "inaugurar a maior e mais bem-sucedida era da história" do país, advogando que realizou mais nos primeiros dias de Governo do que a maioria "realiza em quatro ou oito anos".

Numa situação pouco comum, o congressista democrata Al Green acabou expulso da sessão por interromper o discurso de Trump com protestos.

Ao longo do discurso, vários membros do Partido Democrata tentaram interromper a sessão conjunta do Congresso com vaias, enquanto o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, teve que pedir ordem repetidamente.