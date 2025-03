Milhões de vidas em risco devido a cortes de Trump no combate à tuberculose

Este montante foi cerca de um quarto do total do financiamento dos doadores internacionais, alertou ainda a OMS.

De acordo com a OMS, estes "cortes abruptos no financiamento" ameaçam agora anular os ganhos "duramente conquistados, colocando milhões de pessoas, especialmente as mais vulneráveis, em grave risco".

A OMS referiu que a região africana é a mais afetada pelas interrupções do financiamento, seguida pelas regiões do Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental.

"Qualquer perturbação nos serviços de tuberculose --- sejam financeiros, políticos ou operacionais --- pode ter consequências devastadoras e, muitas vezes, fatais para milhões de pessoas em todo o mundo", alertou Tereza Kasaeva, diretora do Programa Global da OMS para esta doenças infecciosa.

Os primeiros dados dos 30 países com maior carga de doença confirmam que a retirada do financiamento já está a levar ao desmantelamento de serviços essenciais, com as cadeias de fornecimento de medicamentos a ser interrompidas devido à suspensão de funcionários, falta de fundos e falha nos dados.

Além disso, a USAID, o terceiro maior financiador mundial de investigação sobre a tuberculose, interrompeu o financiamento aos testes, "interrompendo gravemente o progresso na investigação e inovação" que estava a ser desenvolvida, salientou ainda a OMS.