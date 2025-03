“Não é bom suficiente”. Trump diz que Canadá devia ter feito mais para impedir tarifas

Donald Trump acusou esta quarta-feira o primeiro-ministro canadiano de não ter impedido o tráfico de fentanil para os EUA e ser o responsável “pela morte de muitas pessoas”.

Trudeau terá ligado a Trump, na sequência da entrada em vigor, esta terça-feira, de tarifas de 25% sobre os produtos importados para os Estados Unidos a partir do Canadá e do México. O objetivo era “perguntar o que poderia ser feito”, escreveu o governante americano no Truth Social.

Em resposta, Trump “disse-lhe que muitas pessoas morreram por causa do fentanil que passou as fronteiras do Canadá e do México, e nada me convenceu de que esse tráfico tivesse parado”.

Trudeau terá argumentado que a situação melhorou, ao que o seu congénere americano ripostou que: "Isso não é bom o suficiente".