Pelo menos 16 pessoas baleadas em Maputo. Há duas crianças entre as vítimas dos disparos

A capital moçambicana, Maputo, registou esta quarta-feira mais um dia de bloqueios e tensão após a polícia disparar contra cidadãos que acompanhavam a caravana do político Venâncio Mondlane.

De acordo com organizações da sociedade civil, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas no incidente, incluindo duas crianças. Após o ataque, a equipa de Mondlane reportou que o líder da oposição está desaparecido, levantando preocupações sobre o seu paradeiro.

A situação gerou um cenário de caos, levando ao bloqueio das principais vias que ligam o centro da cidade à periferia. Milhares de cidadãos ficaram retidos no trânsito, enquanto manifestantes protestavam contra a repressão policial. Alguns cidadãos relataram ter vivido uma tarde de terror, com correria, tiros e um clima de medo generalizado.

O ataque ocorreu momentos antes da assinatura de um acordo político pelo Presidente da República, Daniel Chapo, com partidos políticos com representação parlamentar e a nível das assembleias provinciais. O memorando tem como objetivo promover a estabilidade política e social. Durante a cerimônia, Chapo anunciou que algumas pessoas condenadas no contexto eleitoral poderão beneficiar de um indulto presidencial e renovou o compromisso para com a paz e reconciliação nacional.

No entanto, o analista político Xavier Nhanale criticou a exclusão de Venâncio Mondlane do processo, considerando que o acordo não reflete um verdadeiro diálogo nacional.

"Nunca vimos esses senhores que representam esses partidos a dialogar com o povo no contexto da crise pós-eleitoral", afirmou Nhanale, destacando que a estabilidade política só será alcançada com a inclusão de todas as forças relevantes do país.

O desaparecimento de Mondlane, aliado à repressão policial contra os seus apoiantes, ao caos instalado na cidade e ao clima de terror vivido pelos cidadãos, aumenta as incertezas sobre o futuro do cenário político moçambicano.

Desde outubro, pelo menos 353 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, de acordo com a Plataforma Decide.

O Governo moçambicano confirmou pelo menos 80 óbitos, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias durante as manifestações.

