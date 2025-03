Trump celebra repressão mais abrangente da imigração "na história americana"

O Presidente norte-americano celebrou esta terça-feira o trabalho do seu Governo para melhorar a segurança nas fronteiras e travar a entrada de imigrantes, considerando tratar-se "da repressão mais abrangente nas fronteiras e na imigração da história americana".

No primeiro discurso perante o Congresso desde que regressou ao poder, em 20 de janeiro, Donald Trump afirmou que tudo o que o seu país precisava era "de um novo Presidente" para travar a imigração ilegal nos Estados Unidos.

"A imprensa e os nossos amigos no Partido Democrata continuaram a dizer: 'Precisávamos de uma nova legislação, precisávamos de uma legislação para proteger a fronteira'. Mas acontece que tudo o que precisávamos era de um novo Presidente", congratulou-se.

"Rapidamente alcançámos os menores números de cruzamentos ilegais de fronteira já registados", acrescentou.

Num discurso semelhante aos que fez durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump descreveu o estado do país que herdou do antecessor, Joe Biden, como um deserto cheio de imigrantes ilegais violentos, advogando que "uma nova era de ouro" está em andamento sob a sua liderança.

O Presidente agradeceu ao "czar da fronteira", Tom Homan, e à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, pelo trabalho que têm desenvolvido até ao momento, com operações para a deportação de imigrantes ilegais a serem levadas a cabo em todo o país.

Homenageou ainda Laken Riley, uma estudante de enfermagem de 22 anos que foi assassinada por um imigrante ilegal nos Estados Unidos e cuja família estava presente na galeria do Capitólio a assistir ao discurso.

A imigração ilegal na fronteira sul dos Estados Unidos caiu desde que Trump regressou à Presidência, em 20 de janeiro, decréscimo que coincide com a abordagem de repressão adotada pelo Governo do magnata republicano.

Num olhar a longo prazo, a imigração ilegal nos Estados Unidos vem caindo desde março de 2024, ainda durante a administração de Joe Biden.

"Enviei ao Congresso um pedido de financiamento detalhado, estabelecendo exatamente como eliminaremos essas ameaças, protegeremos a nossa Pátria e concluiremos a maior operação de deportação da história americana", disse Trump no discurso.

"Os americanos esperam que o Congresso me envie esse financiamento sem demora, para que eu possa sancioná-lo", pressionou ainda sobre a necessidade de mais financiamento para aplicar deportações em massa.

Donald Trump prometeu durante a campanha presidencial realizar "deportações em massa" de mais de 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos.

Em contraste com o plano para deportar imigrantes de países pobres, Donald Trump pretende atrair imigração com elevados recursos económicos, anunciado no seu discurso que os "vistos gold", que colocará à venda por cinco milhões de dólares (4,71 milhões de euros), ficarão disponíveis "muito em breve" e servirão como um novo caminho para a cidadania norte-americana.

"Essas pessoas terão que pagar impostos no nosso país", afirmou.

Trump frisou que esta nova opção "permitirá que as pessoas mais bem-sucedidas na criação de empregos do mundo todo comprem um caminho para a cidadania americana".

O "visto gold" também permitirá que estudantes mais ricos obtenham residência permanente em solo norte-americano.

Os detalhes deste novo visto ainda não estão claros, mas Trump disse que será apenas um de seus planos para reformular as políticas de imigração do país.