Trump isenta setor automóvel durante um mês das tarifas impostas a México e Canadá

O Presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu uma isenção de um mês aos fabricantes de automóveis relativamente às novas tarifas sobre as importações do México e do Canadá.

"Falámos com os três grandes concessionários automóveis [Ford, GM e Stellantis]. Vamos dar uma isenção de um mês", anunciou Trump, citado pela agência Associated Press (AP).

As tarifas foram uma ameaça do Presidente dos EUA contra o México e o Canadá e entraram esta terça-feira em vigor, aumentando o risco de retaliações destes aliados de Washington.

As importações de Canadá e México passam a ser tributadas a 25%, enquanto os produtos energéticos canadianos estão sujeitos a taxas de 10%.

"Momento decisivo" para o México

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou esta quarta-feira que o México se encontra num "momento muito decisivo", após o anúncio da imposição pelos Estados Unidos das tarifas.

A chefe de Estado insistiu, por isso, que o país "procurará" outros parceiros comerciais, como o Canadá, se tais taxas se mantiverem, considerando cruciais os próximos dias.