Turquia anuncia construção de muro na fronteira com a Grécia

A Turquia vai construir um muro na fronteira com a Grécia para impedir a entrada ilegal na União Europeia (UE), anunciou na terça-feira o governador da província de Edirne, no noroeste da Turquia.

"Está planeado construir 8,5 quilómetros [de muro] este ano", disse Yunus Sezer, governador de uma província que faz fronteira com a Grécia e a Bulgária.

A autoridade acrescentou que outras partes do muro deverão ser construídas posteriormente ao longo da fronteira terrestre entre a Turquia e a Grécia, que tem cerca de 200 quilómetros de extensão e é quase totalmente formada pelo Rio Meriç (Evros em grego).

Em 2016 foi assinado um acordo entre a UE e a Turquia para que o país acolha refugiados sírios no seu território, cujo número se estima atualmente em 2,9 milhões.

Em fevereiro e março de 2020, no entanto, dezenas de milhares de migrantes aglomeraram-se na fronteira terrestre entre a Turquia e a Grécia depois do presidente turco Recep Tayyip Erdogan ter ameaçado abrir as fronteiras com a Europa.

Migrantes de várias nacionalidades tentam chegar à Grécia a partir da Turquia, principalmente pelo mar.

Pelo menos seis migrantes morreram em águas turcas no final de fevereiro enquanto tentavam chegar à ilha grega vizinha de Samos a bordo de um bote de borracha.

A Turquia construiu muros num total de mais de 1.000 quilómetros ao longo de suas fronteiras com o Irão e a Síria nos últimos anos para impedir travessias ilegais.