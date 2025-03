Adeus cartas, olá encomendas. Serviço postal dinamarquês deixa de entregar envelopes em junho

A partir de junho, as cartas deixarão de ser entregues pelo serviço postal dinamarquês. Após 400 anos de história, no final de 2025, a empresa deixa de operar os serviços postais e segundo o jornal "The Guardian" um terço da equipe da empresa PostNord será cortada.

É o fim de uma parceria que começou com o rei Christian IV em 1624.

Como o declínio da procura por este serviço, a empresa vai remover 1.500 caixas de correio das ruas e passa a dedicar-se as entregas de encomendas, afirma o comunicado da empresa.

O motivo prende-se com a digitalização: no país, atualmente, quase tudo é feito de forma online, o que resultou numa queda nos serviços postais de mais de 90%, desde 2000. No entanto a curva é ascendente no que toca entregas dos mercados online.