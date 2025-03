Escola de samba Beija-Flor leva o título no Carnaval do Rio de Janeiro

O desfile da Beija-Flor, na segunda-feira, teve uma homenagem a um importante sambista e líder carnavalesco, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, ex-diretor da escola, conhecido como Laíla, que morreu em 2021, contando ainda com uma extensa formação musical clássica e uma devoção tanto a Jesus quanto aos orixás.

Com 270 pontos, a Beija-Flor foi a melhor entre as 12 escolas e conseguiu a sua 15.ª vitória na história.

A escola de samba Beija-Flor ganhou esta quarta-feira o título de melhor desfile deste ano no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro marcado por desfiles que demonstraram uma cidade "orgulhosa da sua negritude".

À Lusa, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, frisou que o Rio de Janeiro e as escolas de samba estão "orgulhoso da sua negritude".

Ao longo dos três dias de desfiles, que contaram com mais de 75 mil pessoas diariamente nas bancadas , a herança africana, A magia da Amazónia, o respeito à diversidade e a tolerância religiosa marcaram as festividades naquela que é apelidada "A maior festa da terra".

Durante os três dias de desfiles do Grupo Especial, passaram pela passarela do sambódromo cerca de 36 mil sambistas que, ao ritmo de uma percussão poderosa e acompanhados por cerca de 70 carros alegóricos, animaram o público nas arquibancadas com música, purpurina, e muita criatividade.

Marcelo Freixo disse ainda que "os sambas são sempre muito crítico socialmente, o samba não é conciliador".

Festa celebrada por quase 53 milhões de pessoas

De acordo com o Governo brasileiro, a maior festa popular do Brasil foi celebrada por mais de 53 milhões de pessoas em todos os estados, num número que representa um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado, movimentando mais de 1,93 mil milhões de euros.

Só no Carnaval carioca passaram cerca de 8 milhões de foliões, gerando movimentação económica de aproximadamente 890 milhões de euros, de acorodo com o Governo do estado do Rio de Janeiro.

Depois de um mês de festa com 482 desfiles de rua no pré-carnaval, a festa oficial chegou ao fim.

A folia, no entanto, continuará na cidade até o próximo fim de semana, quando as seis primeiras escolas de samba voltarão a desfilar no sambódromo.