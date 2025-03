Investimento do Banco Europeu de Investimento em Portugal supera 2 mil milhões de euros em 2024

O grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) registou novos financiamentos no valor de 2.100 milhões de euros em Portugal, financiamento que desbloqueou cerca de 4.900 milhões de euros em investimentos, com destaque para a energia sustentável.

Uma grande parte do apoio do grupo, que inclui o BEI e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), "foi direcionada para projetos portugueses que promovem a ação climática e a proteção ambiental, bem como investimentos em infraestruturas de saúde e transportes", avança, em comunicado.

Registou-se, assim, um investimento recorde em energia sustentável e recursos naturais, atingindo 1,1 mil milhões de euros, valor que representa quase o dobro do financiamento do ano anterior.

Destacam-se, nesta área, dois empréstimos à fornecedora de eletricidade portuguesa EDP para expandir a geração de energia renovável, nomeadamente eólica e solar, e para modernizar as redes de distribuição elétrica, bem como dois empréstimos para financiar a Galp Energia na construção de uma unidade de biocombustíveis avançados e uma unidade de hidrogénio renovável na zona costeira de Sines.

A presidente do Grupo BEI, Nadia Calviño, afirma, citada em comunicado, que "a cooperação com as autoridades portuguesas é excelente".

"Investimos mais de dois mil milhões de euros em Portugal em 2024 e lançámos projetos emblemáticos, como o Hospital de Lisboa Oriental e o comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto", salienta, assegurando que o grupo vai continuar a ser um "parceiro de investimento muito importante para o país, em benefício das empresas e dos cidadãos portugueses".

Em 2024, o financiamento do Grupo BEI apoiou cerca de 10.000 empresas portuguesas e sustentou quase 230.000 postos de trabalho.

Já para 2025, as prioridades do grupo incluem o financiamento da linha ferroviária de alta velocidade Porto-Lisboa e o reforço do financiamento para infraestruturas sociais no país.

O BEI é a instituição financeira da União Europeia, detida pelos seus Estados-membros, que concede empréstimos em condições favoráveis a projetos que contribuem para os objetivos políticos comunitários, como crescimento sustentável, coesão social e territorial, inovação e segurança.

O grupo é pioneiro e um dos maiores emitentes de obrigações 'verdes', alinhando as suas operações com o Acordo de Paris sobre o Clima, de combate às alterações climáticas.