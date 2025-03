Medvedev acredita que Macron "vai desaparecer e ninguém sentirá a sua falta"

Arsenais nucleares

06 mar, 2025 Europa 08:47

Impoe-se aumentar os arsenais nucleares de França e Inglaterra, e chamar outros Países Europeus para a aquisição e manutenção dum arsenal nuclear. Com os EUA deixámos de contar aqui na Europa. Neste momento, são mais aliados da Rússia do que da Europa e esta tem de reagir a isso, não com reuniões e retórica infindavel mas com passos concretos. Quanto maior for o arsenal nuclear Europeu, menos hipóteses tem a Rússia de mijar fora do penico.