BBC anuncia departamento de inteligência artificial como resposta à mudança no consumo de notícias

A estação pública de notícias britânica BBC vai criar um novo departamento de inteligência artificial (IA) com o objetivo de oferecer ao público conteúdo jornalístico personalizado.

Deborah Turness, presidente executiva da BBC News, considera que a empresa tem “desafiado a gravidade” na tentativa de chegar à audiência, numa altura de grandes mudanças na forma como as notícias são consumidas.

De acordo com uma nota enviada aos funcionários, citada pelo jornal “The Guardian”, Deborah Turness anunciou mudanças na estrutura organizativa da empresa, incluindo a criação de um novo departamento destinado a crescimento, inovação e IA.

A medida é focada no público menor de 25 anos, tendo em conta a mudança para o consumo de notícias nos telemóveis e nas redes sociais. Turness defende a medida como um combate ao “crescimento das fugas às notícias, o consumo de notícias nas redes, ao aumento da concorrência no digital e ao inevitável declínio da transmissão”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Nós devemos focar-nos cada vez mais em entender o que a nossa audiência precisa, em entregar o tipo de jornalismo e o conteúdo que querem, nos locais que querem, desenhado e produzido nos formatos que gostam de consumir”, acrescenta.

Para tal, a presidente executiva da BBC News diz ser necessário investir em plataformas que ofereçam uma boa experiência ao consumidor e personalização e utilizar a inteligência artificial para ajudar e acelerar no processo de inovação.

Relativamente ao uso de IA, a empresa de informação prometeu, anteriormente, que a sua utilização “estará sempre alinhada com os seus valores de serviço público” e que deve ser sempre usada de forma “consistente com os valores editorias da BBC, em particular de imparcialidade, justiça e privacidade”.

Apesar de alguns órgãos de comunicação estarem a usar de inteligência artificial para, entre outras funções, resumir artigos ou reescrevê-los, um estudo realizado pela BBC sobre os principais modelos de IA concluiu que estes tinham tendências para criação de distorções, imprecisões factuais e conteúdos enganadores.

No comunicado, Deborah Turness admitiu as mudanças estruturais como parte de um plano para “remodelar a BBC News” de modo a que as notícias cheguem “a uma audiência mais alargada, independentemente de onde ou como nos encontram”.

Para este departamento de crescimento, inovação e IA será nomeado um novo diretor encarregado de trabalhar em conjunto com os outros chefes para “desenvolver, entregar e testar os nossos investimentos e inovações críticas e medir o seu impacto no consumidor”. Será também criado um segundo departamento para notícias diárias e em direto.