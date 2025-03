Ex-atleta olímpico na lista dos criminosos mais procurados do FBI

O FBI está a oferecer uma recompensa de 10 milhões de dólares por qualquer informação que ajude a capturar ou a acusar o ex-atleta olímpico Ryan James Wedding, de 43 anos. O snowboarder/traficante canadiano foi colocado na lista dos "Dez fugitivos mais procurados" dos EUA.

Ryan Wedding foi adicionado nesta quinta-feira à lista. Segundo o comunicado do FBI, o atleta é procurado por alegadamente transportar centenas de quilos de cocaína vinda da Colômbia para o Canadá e Estados Unidos, bem como por orquestrar múltiplos homicídios e uma tentativa de homicídio para promoção dos seus crimes ligados às drogas.

Alan Hamilton, chefe dos detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles, refere que, anualmente, cerca de 60 toneladas de cocaína “e cicno toneladas fentanil por mês eram transportadas por Los Angeles para cidades dos Estados Unidos e Canadá”, tendo a cidade sido usada como centro de operações para contrabando de droga pelo ex-atleta.

“Os alegados homicídios dos seus concorrentes fazem de Wedding um homem muito perigoso”, afirma Akil Davis, diretor assistente do escritório do FBI de Los Angeles. De acordo com a BBC, os investigadores acreditam que ele atualmente vive no México, mas não descartam que possa estar presente nos Estados Unidos, Canadá, em países da américa Latina ou outros locais. Não é claro se tem advogado.