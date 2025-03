Mais de 300 mil refugiados regressaram à Síria desde dezembro

Mais de 300 mil refugiados sírios regressaram ao país desde a queda do regime do Presidente Bashar al-Assad, no início de dezembro, declarou esta sexta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Desde 08 de dezembro, já foram ultrapassados os 300 mil regressos [de refugiados sírios]. Em termos de pessoas deslocadas internamente, estamos agora em quase 900.000 que voltaram desde o final de novembro. Portanto, no total, 1,2 milhões de pessoas regressaram desde o início de dezembro", explicou a porta-voz do ACNUR, Celine Schmitt, numa conferência de imprensa, em Genebra. Quase metade dos refugiados que regressou ao país veio da Turquia, de acordo com os números divulgados quinta-feira pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Desde 08 de dezembro, mais de 133 mil sírios regressaram voluntariamente ao seu país. À medida que a estabilidade se instala na Síria, este número aumentará. Não forçaremos ninguém, mas se os nossos irmãos e irmãs desejarem regressar, facilitaremos esta viagem", declarou Erdogan. Quase três milhões de sírios procuraram refúgio na Turquia durante a guerra civil síria, que teve início em 2011 e terminou em dezembro com a fuga do Presidente Bashar al-Assad para a Rússia. Um conjunto de forças rebeldes, lideradas pela Organização para a Libertação do Levante (HTS) tomou o poder na Síria em 08 de dezembro. O Presidente interino da Síria, Ahmed al-Chaara, nomeou uma comissão de especialistas para preparar um projeto de Constituição para a fase de transição do país.