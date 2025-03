CDU e SPD anunciam acordo de princípio para futuro Governo na Alemanha

"Conseguimos dar um primeiro passo", afirmou, por seu turno, Lars Klingbeil, copresidente do SPD.

"Elaborámos um documento conjunto e chegámos a acordo sobre uma série de questões", declarou o futuro chanceler conservador à imprensa, acrescentando que os parceiros irão iniciar negociações pormenorizadas, provavelmente na próxima semana, com vista à formação de um novo executivo.

Em pormenor, os dois partidos conseguiram ultrapassar as suas diferenças em matéria de imigração, disse Merz. O SPD aceitou uma proposta dos conservadores no sentido de reforçar os controlos fronteiriços "de acordo com os parceiros europeus" e de fazer regressar aos seus países os estrangeiros sem documentos.

Os sociais-democratas, por seu lado, impuseram o seu pedido de aumento do salário mínimo, disse Klingbeil.

Os parceiros surpreenderam ao chegarem a acordo, no início da semana, sobre um gigantesco programa de investimento de várias centenas de milhar de milhões de euros, destinado ao rearmamento e às infraestruturas.

As discussões para a formação de um novo governo são seguidas com muita atenção pelos vizinhos europeus, que esperam que a Alemanha, sob a alçada do guarda-chuva americano desde o pós-guerra, desempenhe um papel mais importante na segurança e na defesa, numa altura em que o continente se mobiliza para reduzir a sua dependência dos Estados Unidos.

O bloco conservador, formado pela CDU e pela congénere bávara União Social-Cristã (CSU), venceu as eleições de 23 de fevereiro na Alemanha, tendo o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ficado em segundo lugar, enquanto o SPD, do chanceler cessante Olaf Scholz, foi a terceira força política mais votada.