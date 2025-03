​Homem escala Big Ben a agitar bandeira palestiniana

Um homem subiu, este sábado, à torre do Big Ben, no Palácio de Westminster, em Londres, Reino Unido, enquanto agitava uma bandeira palestiniana.

De acordo com os meios de comunicação locais, o homem gritou “libertem a Palestina” enquanto escalava.

Nas imagens, é possível ver que se encontra descalço e apresenta ferimentos nos pés.

Segundo o porta-voz da Polícia Metropolitana, o alerta para o incidente na Elizabeth Tower (mais conhecida como Big Ben) aconteceu às 07h24 deste sábado.

Ao local foram diversos polícias, bem como bombeiros e elementos dos serviços de emergência, para garantir que o "incidente tenha uma conclusão segura".

A área que circunda o Big Ben - a torre onde se encontra um relógio e um sino que se tornaram atração turística - encontra-se cortada.