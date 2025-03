Israel envia delegação para discutir cessar-fogo em Gaza

O Governo de Israel aceitou o convite dos mediadores norte-americanos e vai enviar uma delegação a Doha na segunda-feira para discutir o cessar-fogo em Gaza, anunciou este sábado o executivo liderado por Benjamin Netanyahu.

"Israel aceitou o convite dos mediadores dos Estados Unidos e enviará uma delegação a Doha na segunda-feira, com a intenção de avançar com as negociações", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro israelita e citado pela agência EFE.

O anúncio surgiu depois de o grupo islamita palestiniano Hamas ter dito, através de um dos seus porta-vozes, Abdul Latif al Qanou, que via "indicadores positivos" nas negociações indiretas com Israel para manter o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e avançar para a segunda fase.

"Continuam os esforços dos mediadores egípcios e cataris para concluir a implementação do acordo de cessar-fogo e começar as negociações da segunda fase e os indicadores são positivos", afirmou o porta-voz em comunicado.

O Hamas reiterou na quinta-feira o seu compromisso com as negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo, dado o aparente impasse nas negociações indiretas com Israel.