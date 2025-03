Presidente deposto da Coreia do Sul libertado

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, abandonou no sábado um centro de detenção em Seul, depois de os procuradores terem decidido não recorrer da decisão do tribunal de anular o mandado de detenção do líder destituído, acusado de insurreição.

Yoon continua suspenso das suas funções e os processos criminais e de destituição prosseguem devido à imposição da lei marcial, que durou pouco tempo, a 3 de dezembro.

O Tribunal Distrital Central de Seul anulou o mandado de captura de Yoon na sexta-feira, invocando o momento da sua acusação e “questões sobre a legalidade” do processo de investigação.

“Antes de mais, gostaria de agradecer ao Tribunal Distrital Central pela sua coragem e determinação em corrigir a ilegalidade”, declarou Yoon num comunicado.

Os seus advogados afirmaram que a decisão do tribunal “confirmava que a detenção do presidente era problemática, tanto nos aspetos processuais como nos aspetos materiais”, considerando a decisão “o início de uma jornada para restaurar o Estado de direito”.

No processo de destituição de Yoon, o Tribunal Constitucional deverá decidir nos próximos dias se o reintegra ou o destitui do cargo.

Yoon, o primeiro Presidente sul-coreano a ser detido no exercício das suas funções, encontrava-se em prisão preventiva desde 15 de janeiro.