Príncipe Frederik do Luxemburgo morre aos 22 anos

O príncipe Frederik do Luxemburgo morreu vítima de uma doença rara. Tinha 22 anos.

O jovem membro da família real faleceu a 1 de março, na cidade de Paris, devido a doença mitocondrial POLG, que resulta de mutações daquele gene.

A família real do Grã-Ducado do Luxemburgo revelou agora uma emotiva mensagem de condolências.

"É com grande pesar que eu e a minha mulher vos informamos da morte do nosso filho, fundador e diretor criativo da Fundação POLG, Frederik", escreveu o pai de Frederik, o príncipe Robert do Luxemburgo e primo do grão-duque Henri.

Robert partilha que o filho chamou a família ao quarto onde estava internado e “encontrou força e coragem para se despedir”.

“Depois de se despedir de cada um de nós – alguns com gentileza, outros com sabedoria, outros ainda com ensinamentos – à sua maneira, Frederik deixou-nos coletivamente com uma última piada familiar de longa data", conta o príncipe.

Frederik era fundador e diretor criativo da Fundação POLG, dedicada à investigação da doença mitocondrial que afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo.



Foi diagnosticado aos 14 anos com doença mitocondrial POLG, um distúrbio genético que rouba energia às células do corpo, causando disfunção e falência progressiva dos órgãos.