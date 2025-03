Rússia não quer acabar com a guerra e fez "um dos ataques mais brutais", diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de não querer acabar com a guerra, depois "um dos ataques mais brutais" em Dobropilia, que fez pelo menos 11 mortos e 50 feridos, incluindo sete crianças.

"A Rússia está literalmente a provar todos os dias, com a sua crueldade, que nada mudou para eles em Moscovo. Não estão a pensar em como acabar com a guerra, mas em como conseguir destruir e capturar mais, enquanto o mundo lhes permitir travar esta guerra", denunciou Volodymyr Zelensky numa mensagem na sua conta do Telegram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Acrescentou que o ataque a Dobropilia, na região oriental de Donetsk, foi "um dos mais brutais" da Rússia, um ataque combinado "especialmente calculado para causar o máximo de danos", lançando mísseis e drones Shahed no centro da cidade.

O Presidente recordou que 11 pessoas foram mortas no ataque e que o segundo impacto ocorreu quando as equipas de salvamento começavam a trabalhar no local.