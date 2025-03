Ucrânia. Ataque russo mata pelo menos 14 pessoas e fere outras 37

[Notícia atualizada às 12h49 de 8 de março de 2025 para atualizar o número de mortos e feridos]

Pelo menos 14 pessoas morreram e 37 ficaram feridas, incluindo cinco crianças, em ataques russos com mísseis e drones contra a cidade de Dobropillia, no leste da Ucrânia, durante a noite, informou o Ministério do Interior ucraniano no sábado.

As forças russas atacaram Dobropillia com mísseis balísticos, foguetes múltiplos e drones, causando danos em oito edifícios de vários andares e 30 veículos, de acordo com o ministério. O ataque resultou na morte de 14 pessoas, incluindo cinco crianças, e deixou outras 30 feridas.

“Enquanto extinguiam o fogo, os ocupantes atacaram novamente, danificando o camião dos bombeiros”, disse o ministério, na aplicação de mensagens Telegram.

O ministério publicou também fotografias de edifícios parcialmente destruídos, envoltos em chamas, e de equipas de salvamento a limpar os escombros.

O ministério informou ainda que três civis foram mortos num ataque com drones na região de Kharkiv, no nordeste do país.

“Estes ataques mostram que os objetivos da Rússia não mudaram. Por conseguinte, é crucial continuar a fazer o nosso melhor para proteger vidas, reforçar as nossas defesas aéreas e aumentar as sanções contra a Rússia. Tudo o que ajuda Putin a financiar a guerra deve entrar em colapso”, afirmou o Presidente Volodymyr Zelenskiy, no Facebook.

Na sexta-feira, as forças russas danificaram as infraestruturas ucranianas de energia e gás no seu primeiro grande ataque com mísseis desde que os EUA suspenderam a partilha de informações com a Ucrânia, aumentando a pressão sobre Kiev, numa altura em que o Presidente Donald Trump procura pôr rapidamente fim à guerra.

A pausa na ajuda militar e nos serviços secretos dos EUA pode minar as defesas aéreas da Ucrânia, uma vez que esta tem poucos mísseis avançados e tem dificuldade em seguir os ataques com a mesma eficácia, dizem os analistas militares.

Dobropillia, onde viviam cerca de 28 mil pessoas antes da guerra, situa-se na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, a 22 quilómetros da linha da frente, a norte do centro de Pokrovsk, que as tropas russas têm vindo a atacar há semanas.

O ministério disse ainda que pelo menos três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas num outro ataque com drones na região de Kharkiv, durante a noite.

Os militares ucranianos afirmaram que a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com dois mísseis balísticos Iskander-M e um míssil de cruzeiro Iskander-K, bem como 145 drones.

As forças aéreas abateram um míssil de cruzeiro e 79 drones. Segundo os militares, outros 54 drones não atingiram os seus alvos.