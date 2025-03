Bombardeamento israelita faz dois mortos a leste da cidade de Gaza

Um bombardeamento da artilharia israelita no bairro de Shujaiya, no leste da cidade de Gaza, matou dois palestinianos e provocou vários feridos, informou o Ministério da Saúde do enclave palestiniano, citado pela agência EFE.

O ataque surge no meio de conversações indiretas entre o Hamas e Israel para prolongar o cessar-fogo entre as duas partes.

O exército israelita, em comunicado, confirmou hoje que atacou "vários terroristas", depois de os ter identificado a operar no norte de Gaza, perto das suas tropas, onde "tentavam colocar um engenho explosivo no solo".

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor na Faixa de Gaza, em 19 de janeiro -- e cuja primeira fase terminou há uma semana sem que se chegasse a acordo sobre a sua continuação -, as tropas israelitas, que permanecem estacionadas na zona tampão ao longo da fronteira de Gaza e no corredor de Filadélfia [na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito], mataram mais de uma centena de palestinianos, incluindo menores.

Também hoje, um drone israelita disparou contra cidadãos na zona de Zafarana, a leste do campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, informou a agência noticiosa palestiniana Wafa. Não foram, ainda, reportadas vítimas deste ataque, segundo a EFE.

O receio de que o Governo de Benjamin Netanyahu ordene o recomeço da guerra, ou seja, bombardeamentos diários em todo o enclave em ruínas, tomou conta da população de Gaza, depois de constatar que ainda não há acordo sobre a continuação do cessar-fogo.

As negociações para a segunda fase, que já deveria estar em vigor de acordo com o texto original, ainda não produziram resultados, após a conclusão da primeira fase em que o Hamas libertou 33 reféns e as autoridades israelitas libertaram cerca de 1.800 prisioneiros palestinianos.

O último balanço do conflito atualizado pelo Ministério da Saúde de Gaza, que não inclui estas duas últimas mortes, ascende a 48.453 mortos e 111.860 feridos, além de milhares de desaparecidos sob os escombros que ainda não foram resgatados.