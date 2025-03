China, Rússia e Irão vão realizar exercícios navais em águas iranianas

Os exercícios, denominados "Security Ties 2025", têm como objetivo "aprofundar a confiança militar mútua e a cooperação pragmática entre as forças armadas dos países participantes", segundo o texto divulgado pelo ministério chinês.

A Defesa chinesa acrescentou que as manobras irão praticar ações como "busca e salvamento conjuntos", "combate contra alvos marítimos" e "controlo de danos".

A Marinha do Exército Popular de Libertação da China (ELP) enviará o contratorpedeiro Baotou e o navio de abastecimento Gaoyouhu para participar nos exercícios, especificou o ministério.

Os exercícios anuais foram realizados numa data semelhante em 2024, também nas águas do Golfo de Omã, com as forças chinesas a enviarem o contratorpedeiro de mísseis guiados Urumqi, a fragata de mísseis Linyi e o navio de abastecimento Dongpinghu.

A edição do ano passado coincidiu com os combates dos rebeldes Houthi no Iémen contra os navios de guerra norte-americanos e britânicos estacionados no Mar Vermelho para "proteger" a navegação nesta via fluvial estratégica, pela qual se estima que passe 15% do comércio marítimo mundial.