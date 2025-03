Homem atingido a tiro à porta da Casa Branca

Os Serviços Secretos norte-americanos balearam, este domingo, um homem junto à Casa Branca, em Washington.

O homem estaria armado e foi atingido na sequência de um "confronto com as forças policiais", é dito em comunicado, citado pela Agência Reuters.

O suspeito encontra-se agora num hospital da zona e desconhece-se, para já, o seu estado de saúde.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, não se encontrava no local no momento do incidente.

Segundo o mesmo comunicado, os funcionários dos Serviços Secretos receberam a indicação, no sábado, de que uma pessoa suicida estaria a viajar para Washington via Indiana. O carro, sinalizado pelas autoridades locais, foi encontrado numa rua próxima da Casa Branca.