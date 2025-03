Israel corta eletricidade à Faixa de Gaza

O ministro israelita da Energia, Eli Cohen, ordenou, este domingo, a interrupção imediata do fornecimento de eletricidade à Faixa de Gaza.

“Vamos usar todas as ferramentas ao nosso dispor para trazer de volta os reféns e garantir que o Hamas não estará em Gaza no dia a seguir ao final da guerra”, declarou Eli Cohen.

O corte do fornecimento de energia à Faixa de Gaza terá impacto, sobretudo, nas centrais de dessalinização fundamentais para o abastecimento de água potável aos dois milhões de palestinianos que vivem naquele território.

A medida foi anunciada uma semana depois da suspensão do envio de toda a ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Para a próxima semana, estão previstas novas negociações em Doha, no Catar, para alargar ou avançar para a segunda fase do cessar-fogo, que terminou a 1 de março.

Entretanto, o Hamas disse este domingo que as negociações diretas dos últimos dias com os Estados Unidos centraram-se na libertação de um refém com dupla nacionalidade israelita e norte-americana, que está mantido em cativeiro em Gaza.