Roménia. Candidato pró-Rússia excluído das presidenciais

Menos um

09 mar, 2025 Bucareste 22:12

Menos um trafulha pró-Putin a desviar um País e um Povo do que ele quer, para o atirar para os braços de Moscovo. E as movimentações contra, não são do Povo da Roménia, são dos mercenários e agentes russos a tentar fazer parecer que é o Povo Romeno que se manifesta.