7 pontos para perceber o que se passa na Síria. Centenas de civis morreram em 48 horas

Nesse dia, homens armados a favor do anterior regime fizeram uma emboscada a militares em Latakia e arredores, matando pelo menos 16 membros dos militares e do Ministério da Defesa.

Desde 6 de março que o governo tem enviado tropas para as cidades costeiras da Síria, incluindo Latakia e Tartous, para lutarem contra o que dizem ser os “restos do regime”, homens armados pró-Assad, que declararam oposição à atual governação.

Nas últimas 48 horas, centenas de civis foram mortos na Síria. De acordo com o relatório apresentado no domingo, pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), pelo menos 1.311 pessoas foram mortas. Destas, 830 eram civis, 230 eram membros das forças de segurança e cerca de 250 eram homens armados .

4. O que está a fazer a Síria?

Como resposta ao escalar da violência na região, a NBC refere que a presidência da Síria anunciou, através de comunicado, no domingo, a criação de um comité nacional independente para averiguar o que está a acontecer na costa do país, para perceber as “causas, circunstâncias e condições” que levaram à conjetura atual. Além disso deve “investigar quem são os responsáveis”.

Será também criado um “Comité Supremo para a Paz Civil” encarregado de estar em contacto com os residentes das áreas afetadas e garantir a sua segurança.

5. A religião está a influenciar estes conflitos?

As lutas estão a ocorrer numa área, parte da costa mediterrânica do país, onde se encontram as províncias de Banias e Jableh, de maioria alauíta, uma minoria religiosa islâmica à qual pertence a família Al-Assad.

Por serem consideradas fortalezas do antigo regime, com a cidade natal da família Assad perto delas, o jornal “Al Jazeera” refere que observadores temiam que a queda do regime levasse a ações de vingança contra os alauítas. De acordo com a SOHR, a maioria dos civis mortos aparentam ser dessa minoria religiosa.