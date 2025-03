Cargueiro português colide com petroleiro ao largo do Reino Unido

(em atualização)

Os marinheiros estão em terra, e a preocupação que se segue é o impacto ambiental da colisão das duas embarcações no Mar do Norte, uma delas com bandeira portuguesa. Segundo a imprensa do Reino Unido, os 37 tripulantes foram resgatados, sãos e salvos, dos dois navios e apenas um deles precisou de ser hospitalizado.

Esta segunda-feira, pelas 9h50, foi dado o alerta de colisão entre duas embarcações, uma de bandeira portuguesa — como confirmou a Marinha à Renascença —, a outra de bandeira norte-americana, acidente que culminou num enorme incêndio.

Tripulantes transportados para terra

De acordo com Martyn Boyers, executivo-chefe do Porto de Grimsby East, as vítimas foram levadas para terra a bordo de um navio-piloto do porto.

Segundo a imprensa britânica, o cargueiro pportuguês, registado na Madeira, chama-se Solong e dirigia-se para os Países Baixos. Já o petroleiro de bandeira norte-americana dá pelo nome de Stena Immaculate.

De acordo com a BBC, o petroleiro está a arder e decorrem operações de salvamento.