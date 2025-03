Cargueiro português colide com petroleiro ao largo do Reino Unido

(em atualização)

Já terão sido resgadas 32 pessoas na sequência da colisão de um petroleiro e um navio de carga com bandeira portuguesa, esta segunda-feira, ao largo da costa nordeste de Inglaterra. O porta-voz da Marinha confirmou à Renascença que a embarcação tem bandeira portuguesa, como avançou a imprensa britância.

De acordo com Martyn Boyers, executivo-chefe do Porto de Grimsby East, as 32 vítimas foram trazidas para terra a bordo de um navio-piloto do porto.

Segundo a imprensa britânica, o cargueiro, registado na Madeira, chama-se Solong e dirigia-se para os Países Baixos. Já o petroleiro de bandeira norte-americana dá pelo nome de Stena Immaculate.

O alarme de colisão foi dado pouco antes das 09h50.

De acordo com a BBC, o petroleiro está a arder e decorrem a esta hora operações de salvamento.

Em comunicado, citado pela BBC, a Guarda Costeira britânica adianta que “foi chamado um helicóptero de salvamento da Guarda Costeira de Humberside, juntamente com os barcos salva-vidas de Skegness, Bridlington, Maplethorpe e Cleethorpes, um avião de asa fixa da Guarda Costeira de HM e navios próximos com capacidade de combate a incêndios. O incidente continua a decorrer”.

A colisão entre os dois navios ocorreu na costa de East Yorkshire, perto de Hull. O porto, que fica a cerca de 250 km de Londres, é uma via marítima movimentada, com tráfego partindo de portos da costa nordeste do Reino Unido com destino aos Países Baixos e à Alemanha, segundo fontes da indústria naval.



Desconhece-se, até ao momento, o que terá provocado a colisão.

A Organização Marítima Internacional, agência das Nações Unidas para o transporte marítimo, está a monitorizar a situação.